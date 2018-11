Venerdì 07 Dicembre a Badolato una giornata-festa di comunità

Appuntamento a Badolato per Venerdì 07 Dicembre pomeriggio: in programma una giornata-festa di comunità con passeggiata guidata nel borgo, momenti di convivialità, cena sociale e tradizioni culinarie, artisti e musica.

Continuano le iniziative del Comitato, spontaneo ed autonomo, “Insieme si può Fare!” di Badolato. In programma, per Venerdì 07 dicembre 2018 pomeriggio, un’altra piccola e semplice iniziativa all’uopo organizzata per offrire a cittadini, ospiti e visitatori l’opportunità di trascorrere assieme una giornata/festa pre-natalizia e di comunità.

Si parte, nel primo pomeriggio alle ore 15.30, con una passeggiata guidata nel borgo, alla scoperta del centro storico ed alla volta del vecchio Bastione & Belvedere con visita conclusiva della Chiesa dell’Immacolata (chiesa seicentesca molto suggestiva che verrà aperta per una visita speciale a chiusura del tour). La giornata si concluderà, presso i Catoja dell’Immacolata (zona Jusuterra/Bastione), con una cena sociale con cibo tipico, artisti ed amici, musica e momenti di aggregazione! Una serata, infatti, conviviale ed originale tra tradizione, degustazione di piatti e prodotti tipici ed una simpaticissima… “jam session musicale” che darà vita ad un originale “Unplugged Catojo Concert” animato spassionatamente da diversi artisti e musicisti: Domenica “Minicuzza” Piperissa, Torbjorn Naslund, Sergio Schiavone, Piero Frascà, Domenico Caporale, Giacomo Leuzzi, Antonio Laganà e Mimmo Audino.

Il Comitato invita, pertanto, tutti a partecipare alla manifestazione ed informa gli interessati che è necessario comunicare propria adesione chiamando al contatto presente in locandina. Chiusa a settembre 2018 la raccolta fondi, con relativa lotteria sociale partita la scorsa primavera, con un buon successo e riscontro – strumento utile che ha consentito la realizzazione di diversi interventi concreti sulla riqualificazione di alcuni beni pubblici e comuni del territorio badolatese, – il Comitato “Insieme si può Fare!” comunica che il ricavato dell’iniziativa del prossimo 7 dicembre andrà destinato alla Confraternita dell’Immacolata e finalizzato alla sistemazione della piazza Bastione e alla stradina in pietra (attualmente in uno stato precario) che porta all’antica Chiesa.