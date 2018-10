Venerdì 2 Novembre una Cena Medievale e Templare a Soverato

Il locale “Braxator” di Soverato in collaborazione con il prof. Giuseppe Pisano, venerdì 2 Novembre con inizio alle ore 20,45, organizza una suggestiva Cena Medievale e Templare. In questo locale rustico con tavole in legno, per l’occasione, non ci sarà energia elettrica ma solo lumi di candele particolari e un ambiente tipico medievale.

Ad ogni partecipante, già all’ingresso del locale, verrà fornita una tunica bianca in cotone da cavaliere (o marrone da scudiero) con croce rossa patente (Templare) che dovrà indossare obbligatoriamente.

Ci saranno esclusivamente vettovaglie dell’epoca come bicchieri e scodelle in terracotta e posate tipiche con la classica forchetta a due rebbi argentata (per uso alimentare). Non mancherà la musica e la cucina tipica medievale e templare, le animazioni (giochi semplici dell’epoca, la classica investitura dei “cavalieri” con il coinvolgimento volontario dei partecipanti), la partecipazione di un Falconiere e lo spettacolo a cura della Legione Gladius .

La cena si svolgerà in via Marina n.28 ed è a numero chiuso (max 70 posti). Costo 30 euro. Per prenotazioni: al Kebab di fronte il bar del Lido Miramare di Soverato (dalle ore 17,30 alle 23,00). Per info: tel.3471728128-3334081744-0967528456 , fb: Giuseppe Pisano.