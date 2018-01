Venerdì 5 gennaio Notte Bianca Al Centro Commerciale Due Mari

Dario Ballantini con Savi & Montieri di Radio Italia per una serata tutta da ridere

Un inizio 2018 davvero entusiasmante al Centro Commerciale Due Mari! Per festeggiare al meglio l’inizio dei saldi invernali e trascorrere una serata tutta dedicata allo shopping e al divertimento, il Centro Commerciale Due Mari organizza venerdì 5 gennaio la Notte Bianca con apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 24.

Non solo l’occasione per inaugurare lo shopping del nuovo anno insieme alla propria famiglia e agli amici approfittando delle incredibili promozioni offerte dai 110 negozi del Centro, ma anche una serata all’insegna della comicità e delle risate in compagnia di Dario Ballantini. Il divertentissimo inviato di “Striscia la Notizia” si esibirà in un live show impersonando i suoi cavalli di battaglia con la conduzione e l’animazione del duo Savi & Montieri di Radio Italia.

A partire dalle 20:30, il noto trasformista e comico televisivo intratterrà il pubblico con esilaranti sketch e con le sue più note interpretazioni dei personaggi famosi per concludere infine lo spettacolo con l’arrivo sul palco dello stilista “Valentino” che sarà disponibile per foto ed autografi. Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata in allegria per grandi e piccini!

Il Centro Commerciale Due mari organizza questo grande evento per i propri clienti confermandosi ancora una volta come un Centro innovativo, moderno e conveniente dove poter coniugare shopping, divertimento e socialità.