Viabilità vibonese, il sindaco Condello: soddisfatti dall’Anas

Oggi apre lo svincolo di Vazzano della Trasversale, lavori anche a Monte Cucco

“A nome dei sindaci dell’Angitolano, promotori dell’incontro con l’Anas del 16 ottobre scorso, esprimo viva soddisfazione per il rispetto degli impegni presi in quella sede”. Lo dichiara, in una nota, il primo cittadino di San Nicola da Crissa (Vv), Giuseppe Condello.

“Oggi – sottolinea il sindaco – viene aperto al transito dei veicoli lo svincolo autostradale di Vazzano della Trasversale delle Serre. Gli operai, nel frattempo, hanno preso possesso del cantiere di Monte Cucco, perfettamente in linea con il cronoprogramma concordato con il responsabile territoriale di Anas. Nei giorni scorsi, è stato realizzato un intervento sull’asfalto della Vazzano-Vallelonga, richiesto dal collega sindaco di Serra San Bruno e anch’esso prontamente accolto dall’azienda”. “In breve – afferma Condello – tutte le nostre istanze sono state soddisfatte”. “Questo clima di positiva collaborazione – spiega il sindaco di Sa Nicola – è frutto di una intelligente strategia, mirata a portare risultati immediati e concreti. Per questo motivo, dobbiamo soprattutto ringraziare il Comitato Trasversale delle Serre e la senatrice Silvia Vono per l’impegno quotidiano al servizio del territorio. Così come ringraziamo anche chi, in passato, ha lavorato per la Trasversale delle Serre, come l’ex deputato Bruno Censore. I risultati arrivano se il fronte dei sindaci, della politica e dei cittadini resta unito, e i fatti lo dimostrano”.

“Vigileremo costantemente – conclude Condello – affinché l’area centrale della Calabria torni ad essere tale in termini di servizi, infrastrutture e sviluppo”.