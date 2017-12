VIDEO | Consegnate a Catanzaro quattro Onorificenze di Cavaliere

Lunedì 18 dicembre 2017 alle 11:00 nella Prefettura di Catanzaro, nei saloni di rappresentanza, si é svolta la cerimonia per la consegna, da parte del Signor Prefetto d.ssa Luisa Latella, di 4 Onorificenze di Cavaliere.

Sono gli O.M.R.I le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato in data 2 giugno 2017 a coloro che si sono distinti per impegno e qualità professionali nella propria vita lavorativa o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari.

Gli insigniti della provincia di Catanzaro sono:

– Giuseppe Cotroneo;

– Egidio Di Cello;

– Luogotenente Domenico Medici, Comandante della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Sambiase;

– Brigadiere Capo Salvatore Orofino, della Compagnia Carabinieri di Soverato.

