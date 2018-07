VIDEO | Made in San Floro – Collaborazione è tutto

Mulinum ha festeggiato la 2. Festa della Trebbiatura nel Bio Valley a San Floro. Altri sogni si sono realizzati anche quest’anno: Prof. Berrino è venuto a trovarci per confermarci il valore dei nostri grani e del pane che produciamo con la farina integrale per l’alimentazione e la salute. Prof. Santopolo ci ha raccontato la storia dei grani e come siamo arrivati a dovere proteggere i grani antichi, mentre guardavamo la trebbiatura esattamente come la si faceva ancora nel 1961 con la trebbiatrice a fermo CICORIA, per poi paragonarla alla mietitrebbiatrice autolivellante moderna di Gaspare Lucente.

Tutto si è concluso con le buonissime creazioni della chef stellata Caterina Ceraudo e del suo staff sui ritmi di Pierluigi Virelli. Caterina Ceraudo sarà la nuova testimonial di Mulinum su tutto il territorio nazionale! Massimo Castelli