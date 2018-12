VIDEO | “Peter Maida – the fool?” Ecco l’hardrock made in Calabria

Peter Maida, (18/07/1980 Brooklyn – USA) è un chitarrista, insegnante e compositore autodidatta Blues/Hardrock di grande talento e molto conosciuto nell’ambiente Hardrock calabrese.

Ha iniziato a suonare all’età di 15 anni, quando ascoltando per la prima volta gruppi come Nirvana, REM, Guns n’Roses, Aerosmith, Bon Jovi, Metallica, ecc , ne ha fatto il suo baluardo.

Sempre in età adolescenziale comincia a “strimpellare” la chitarra acustica del padre, con vari gruppi, suonando in molti locali e palchi di mezza Italia, passando dal pop, al blues, al rockabilly.

Collabora con vari gruppi e cantanti solisti, tra i quali LawrencePAD sul disco “Ali di carta” aggiungendo le chitarre.

“The Fool?” È il singolo d’esordio totalmente autoprodotto dove tutti gli strumenti vengono registrati in studio interamente da Peter Maida.

Il brano è nato dalla voglia di strimpellare come si faceva una volta ed è, infatti, naturale, spontaneo, quasi un po’ grezzo… insomma l’hardrock che si faceva una volta, con quei pochi elementi e le chitarre distorte che danno un tocco magico al brano.

Nel brano la voce è di Vincenzo Maida (Vinny the cat) titolare, dello Mvm rec studio in Soverato, dov’ è stato registrato il brano con all’ausilio di Giorgio Condello.

Riprese video e regia di Stefano Sinopoli

Location video presso Pulse music service



” Peter Maida: Sono già al lavoro su altri brani per dare una scossa alle persone. Il rock non è morto e ve lo dimostreró.. Ricordatevi , Rock is not dead”