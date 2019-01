VIDEO | Soverato – Stanno per scadere le iscrizioni, l’offerta dell’IIS Guarasci-Calabretta

Il termine per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sta per scadere. L’Istituto Guarasci-Calabretta offre al territorio due indirizzi: liceo scientifico (Guarasci) e tecnico economico (Calabretta).

Per quanto riguarda l’indirizzo scientifico il liceo Guarasci offre una formazione culturale equilibrata sia sul versante linguistico-letterario-storico-filosofico sia sul versante scientifico. Le discipline di studio conducono alla consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo e consentono allo studente di inserirsi nella realtà contemporanea con attenzione critica alle dimensioni tecnico applicative e alle problematiche etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.

Sappiamo che oggi è importante costruire una proposta educativa che risponda alle esigenze poste dalla realtà contemporanea e dai bisogni dei giovani.

Siamo convinti che occorre fin dall’inizio far vivere bene la scuola agli studenti offrendo un’accoglienza capace di favorire il passaggio e contrastando, se necessario, il disagio, la dispersione e l’insuccesso scolastico.

Siamo consapevoli che la società attuale ha imposto un nuovo concetto di formazione legato ai processi dinamici dei soggetti e allo sviluppo di una mente critica e plurima, dove il sapere è strettamente connesso allo sviluppo di una maggiore capacità di utilizzo delle conoscenze, acquisite attraverso diversificati linguaggi e processi educativi, organizzate in modo flessibile e aperto.

Per questi motivi il liceo offre la possibilità di scelta fra due indirizzi:

Liceo scientifico tradizionale che prevede lo studio del latino; Liceo scientifico opzione scienze applicate che prevede uno studio più approfondito delle materie scientifiche con l’aggiunta dell’informatica.

Altresì tra il ventaglio di corsi di studi che la città di Soverato offre vi è il TECNICO ECONOMICO, CALABRETTA. Il suo piano dell’offerta formativa si muove verso una precisa direzione: L’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ.

Diversi sono gli indirizzi:

• Amministrazione finanza e marketing – che fornisce competenze nel campo dei fenomeni economici, della normativa civilistica, fiscale e finanziaria;

Le sue articolazioni di :

– Relazioni internazionali per il marketing, corso vocato all’economia internazionale

– e dei Sistemi informativi aziendali che sviluppano la conoscenza, dell’utilizzo e dell’adattamento di pacchetti software per la gestione aziendale, degli strumenti di programmazione e della produzione di siti web.

• L’ indirizzo Turismo, il cui diplomato ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico (valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, e ambientale) oltre ad acquisire specifiche competenze linguistiche e…

– la sua sperimentazione ESABAC che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame,

L’Istituto Calabretta non offre solo cultura di impresa:

nelle sue aule gli allievi si esprimono tramite il linguaggio musicale, il linguaggio teatrale, quello della educazione alla legalità;

i suoi laboratori, soggetti a innovazioni continue, sono aperti al territorio per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche.

Infine, numerosi sono i viaggi e gli scambi culturali: Regno Unito, Francia, Spagna, Malta, Germania sono le mete raggiunte dagli allievi con i progetti di alternanza scuola lavoro ed Erasmus.

Per questi motivi scegli il CALABRETTA di Soverato e avrai le porte aperte per il tuo futuro lavorativo!!