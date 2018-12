Vinti in Calabria 500 mila euro con il Gratta e Vinci

La fortuna passa per il cosentino e in particolare a Rende dove è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto “Nuovo Doppia Sfida”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita della Sig.ra Irene Chiappetta, in Via Giorgio De Chirico, 164 a Rende (CS).

“Non ho idea di chi possa aver vinto perché in questi giorni c’è un via vai continuo di gente, ma sono certa che – chiunque esso sia – passerà un Natale molto felice!

Se capitasse a me, darei parte della somma in beneficenza e poi penserei anche ad assicurare un futuro più tranquillo ai miei figli” ha dichiarato Irene Chiappetta, titolare della Rivendita Tabacchi in via Giorgio De Chirico, 164 di Rende (CS).

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente in tutta Italia vincite per un importo complessivo di 6,5 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto al 2017.