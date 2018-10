Una persona è morta, un geometra in pensione di 73 anni, stamane in seguito ad un incidente avvenuto sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, conseguentemente chiuso al traffico in prossimità dell’innesto della SS 1006, in direzione Taranto.

Un veicolo è uscito fuori strada al km 3,500, nel territorio di Reggio Calabria. Sul posto erano presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada.