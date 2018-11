Violentissimo scontro tra auto e moto, perde la vita centauro 42enne

Un 42enne di Rocca di Neto, è morto ieri sera sulla Strada Statale 107. La sua moto, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con una Fiat Croma condotta da un uomo di Santa Severina.

Il terribile incidente è accaduto intorno alle 21:30 in prossimità del bivio di Corazzo, nel comune di Scandale. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Crotone, i vigili del fuoco, gli uomini della polizia stradale e i carabinieri.

Purtroppo per il 42enne, Antonio Dattolo non c’è stato nulla da fare. Sull’incidente indagano i carabinieri.