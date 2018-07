Violento scontro sull’A1, distrutta una famiglia calabrese. Muoiono marito, moglie e bimbo di soli 5 mesi

Un tragico incidente stradale avvenuto sull’A1 Milano-Napoli all’altezza di Frosinone tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo è costato la vita a due giovani originari della Calabria e al loro bimbo di cinque mesi.

La famiglia stava rientrando in Calabria, a Rossano Calabro, per le ferie estive quando al chilometri 654, per l’appunto tra Ceprano e Pontecorvo, si è verificato l’incidente che ha coinvolto due veicoli tra cui la Fiat Punto su cui viaggiava la giovane famiglia.

Per diverse ore il traffico è rimasto bloccato con la chiusura del tratto in direzione sud per diverse ore.

Sul posto si sono portati diversi mezzi dell’Ares 118, fra cui anche un’eliambulanza, per soccorrere anche gli altri feriti causati dall’incidente, alcuni sembra in condizioni molto serie, che sono stati smistati negli ospedali più vicini. Intervenuti anche i vigli del fuoco e gli agenti della polizia stradale.