Violento scontro frontale tra due auto, muore 85enne

Incidente mortale, nel primo pomeriggio di oggi, a Marano Marchesato (Cosenza). La vittima, Giuseppe Savaglio, 85 anni, era alla guida di una delle due auto che, per cause in corso di accertamento, si sono violentemente scontrate.

L’uomo era alla guida di una Fiat Punto, mentre sull’altra vettura, una Mini Cooper, c’erano due giovani che sono stati accompagnati in stato di shock in ospedale. I sanitari del servizio di emergenza 118, sul posto assieme alle forze dell’ordine, hanno inutilmente cercato di rianimare la vittima.