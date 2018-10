Violento scontro frontale tra due auto, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, in prossimita’ del chilometro 11 a Rocca di Neto, nel Crotonese. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e personale dell’Anas.

E’ un cinquantenne di Petilia Policastro (Crotone) l’uomo morto questa sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 107 nel territorio del Comune di Rocca di Neto, nel Crotonese.

Nello stesso sinistro e’ rimasta ferita un’altra persona del quale non sono note le generalita’. Le due auto coinvolte nell’incidente sono una Toyota “Aigo” ed una Suzuki “Ignis” che si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, il personale del 118 e i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone che hanno estratto il ferito dall’abitacolo nel quale si trovava incastrato.