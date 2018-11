Violento scontro sulla Ss 106, feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale questa mattina sulla SS 106 nel Comune di Crotone che ha coinvolto due auto. Per cause ancora in corso d’accertamento, a seguito dell’impatto, si erano posizionate sulla corsia opposta al loro senso di marcia.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle auto e consegnandoli alle cure dei sanitari della Croce Rossa presenti con due ambulanze. Successivamente, dopo aver messo in sicurezza le autovetture ed il tratto di strada interessata, veniva lasciato il posto per i rilievi del caso ai Carabinieri giunti nel frattempo sulla zona dell’incidente.