Violento scontro tra due auto, donna ferita trasportata in ospedale

Incidente stradale stamattina intorno alle 9.30 a Lamezia Terme in via Gioacchino Murat. Due le vetture coinvolte, una Fiat 500 ed una Alfa Romeo Giulietta. Ferita la conducente della fiat 500 che presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 è stata successivamente trasportata in ospedale.

Illesi i passeggeri dell’altra vettura che comunque sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori controlli. Accertamenti in corso circa la dinamica.

Sul posto polizia locale per quanto di competenza. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità. Attualmente il transito sulla via Murat su unica corsia.