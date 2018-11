Visita degli studenti dell’Università di Catanzaro al porto di Vibo Valentia

Attività didattica seminariale presso le strutture della Capitaneria di Porto

Gli studenti di Diritto della navigazione, Diritto dei trasporti, Diritto europeo dei trasporti e Diritto tributario (insegnamenti dei corsi di Laurea in Giurisprudenza, Economia Aziendale e Management) dell’Ateneo di Catanzaro hanno svolto un’attività didattica seminariale comune presso le strutture della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. L’incontro, organizzato dai docenti prof. Umberto La Torre, Anna L. Melania Sia e Francesca Lorusso, grazie alla disponibilità offerta dalla Guardia Costiera nella persona del Comandante del Porto e Capo del Compartimento marittimo, dott. Giuseppe Spera, ha rappresentato un importante momento di formazione al di fuori delle aule universitarie.

Sono stati approfonditi i profili giuridici e organizzativi delle complesse attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, articolate dalla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, alla tutela dell’ambiente marino alla vigilanza sulla filiera della pesca marittima.

Particolarmente apprezzata dagli studenti la visita, coordinata dal Capo servizio operazioni C. C. Agazio Tedesco, alla sala operativa e alla motovedetta CP 265, già utilizzata al largo dell’isola di Lampedusa e, sino allo scorso 30 aprile, nel tratto di mare compreso tra la Grecia e la Turchia nella Operazione “J. O. Poseidon 2018” dell’Agenzia europea Frontex, ove si è distinta per il servizio SAR (Search And Rescue).