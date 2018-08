Vittorio Sgarbi visita il borgo di Santa Caterina dello Ionio

Un visitatore d’eccezione, Vittorio Sgarbi, per il borgo di Santa Caterina dello Ionio, ricevuto dal sindaco, Francesco Severino, e della compagine della civica amministrazione.

Il gradito ospite ha visitato il paese e si soffermato lungo il tragitto sui numerosi luoghi caratteristici e sulle bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche del medesimo e caratteristico borgo caterisano.

Ha anche avuto modo di intrattenersi con la gente del posto e ha pure visitato la mostra allestita con le opere del concorso di pittura estemporanea: “Vivere nel borgo, oggi come ieri”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Santa Caterina dello Ionio, nell’elegante cortile di palazzo Di Francia, manifestando il suo convinto apprezzamento per l’iniziativa, che rende onore e merito all’attività dell’amministrazione comunale.

Per Francesco Severino, sindaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio: «la presenza di Vittorio Sgarbi, è per il nostro paese motivo di vanto, trattandosi di un personaggio illustre di rilievo internazionale, e nello stesso tempo, di stimolo, per operare per la nostra cittadina.

L’ impegno che abbiamo assunto con gli elettori ed è riportato nel programma che gli stessi hanno premiato, è tutto proteso alla promozione di Santa Caterina, per farla diventare sempre di più un luogo aperto e ambito, ricercato per il suo paesaggio, per la sua storia e la sua arte, il paese per vivere.

Già in questa estate, l’Amministrazione si è fatta promotrice di numerose iniziative, che hanno incontrato il plauso dei residenti e dei visitatori, come ad esempio il concorso di pittura estemporanea, che ha richiamato nel borgo numerosi artisti e ha ricevuto consensi pressoché unanimi sia nel pubblico che nella stampa, la quale ha dato ampio risalto a detta iniziativa.

La strada intrapresa è quella giusta e su tale strada è ferma la nostra intenzione di continuare».