Volkswagen Golf si ribalta a Catanzaro, ferito il conducente

Un incidente stradale avvenuto poco fa su Viale de Filippis nel comune di Catanzaro direzione quartiere Lido.

Una Volkswagen Golf probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, perde il controllo e si ribalta.

Nell’auto il solo conducente di nazionalità marocchina che, pur non riportando gravi ferite, è stato trasportato da personale suem118 presso struttura ospedaliera di Catanzaro per ulteriori controlli

Sul posto squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura.