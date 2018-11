Volley Soverato – Al “Pala Scoppa” contro Baronissi per continuare a vincere

Ultima giornata del girone di andata del Samsung Galaxy Volley Cup A2 con il Volley Soverato impegnato al “Pala Scoppa” nel match contro la compagine campana della P2P Givova Baronissi. Le calabresi di coach Bruno Napolitano, inserite nel girone A, sono reduci dal brillante e meritato successo ottenuto la settimana scorsa in trasferta contro la Zambelli Orvieto con capitan Aricò e compagne che hanno dato il primo dispiacere stagionale alle umbre; proprio questo successo ha permesso alle ioniche di scavalcare in classifica Orvieto e piazzarsi al secondo posto dietro la capolista Mondovì.

Quella di domenica è una partita molto importante perché in caso di vittoria ( o comunque di un risultato a favore delle calabresi nello scontro diretto tra Mondovì e Orvieto) il Soverato accederebbe di diritto ai quarti di finale di coppa Italia, evitando così gli ottavi. I quarti inoltre verrebbero giocati al “Pala Scoppa” in gara secca per miglior piazzamento. In ogni caso, il match contro Baronissi è pieno di insidie che Guidi e compagne dovranno essere brave ad evitare per raccogliere un altro risultato positivo. Baronissi è reduce dalla vittoria casalinga per tre a zero contro Olbia e si trova in classifica con otto punti in lotta per un posto in coppa Italia. In questa settimana le ragazze di coach Napolitano si sono allenate con intensità, come sempre, e hanno voglia di fare bene contro le campane di coach Dino Guadalupi.

Sulla sfida contro Baronissi, la schiacciatrice Alice Tanase ci ha rilasciato le sue impressioni:” Stiamo lavorando molto bene come sempre per arrivare pronte alla sfida di domenica che non sarà facile perché le nostre avversarie sperano ancora di qualificarsi alla coppa Italia; noi, dal canto nostro, vogliamo conquistare i tre punti per poter arrivare direttamente ai quarti e dopo la partita di Orvieto dove abbiamo vinto da squadra, come sempre, vogliamo dare ancora una soddisfazione al nostro caloroso pubblico. Dobbiamo giocare sin dall’inizio con determinazione senza mai abbassare la guardia per poter raggiungere un importante risultato”.

Fischio d’inizio alle ore 17 domenica al “Pala Scoppa” con direzione arbitrale affidata alla coppia Giorgianni Giovanni – Guarneri Roberto. Domenica, inoltre, essendo la “giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, grazie alla collaborazione tra il Club “Soroptimist Soverato” e la dirigenza del Volley Soverato, nella figura del direttore sportivo Ilaria Matozzo, le atlete scenderanno in campo con magliette arancioni con la scritta “LIBERA di dire NO”, per divulgare anche tra le più giovani un messaggio informativo di speranza.