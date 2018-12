Volley Soverato: al “Pala Scoppa” match importante contro Caserta

Proseguono gli allenamenti in casa Volley Soverato in vista della prossima sfida di campionato valevole per la seconda di ritorno del girone A. Le “cavallucce marine” di coach Bruno Napolitano riceveranno al “Pala Scoppa” la visita della Volalto Caserta di coach Bracci che si trova in classifica con quattordici punti; si tratta di un match che certamente darà emozioni al pubblico presente sulle tribune del palasport di via Amirante con le padrone di casa che vogliono proseguire la striscia di risultati positivi. Soverato, in testa con Mondovì a ventitrè punti, è reduce dalla bella vittoria sul difficile campo di Olbia, mentre le campane dell’ex Frigo hanno vinto in casa contro Martignacco.

All’andata Soverato si impose con un netto tre a zero dopo un’ottima prestazione con Caserta che nella prima parte di questa stagione ha avuto risultati non all’altezza rispetto agli obiettivi prefissati dalla società; infatti, dopo è arrivato il cambio di allenatore con l’approdo sulla panchina campana di Marco Bracci che pian piano ha trovato la giusta quadratura alla squadra che si è ripresa scalando posizioni in classifica. D’altronde, non dimentichiamo, che la Volalto è partita per raggiungere la promozione in A1 dopo un’importante campagna acquisti. Dall’altra parte, però, al “Pala Scoppa”, nella bolgia del catino biancorosso, ci sarà la squadra di Bruno Napolitano che ad oggi merita solamente applausi per quanto fatto vedere, capitan Aricò e compagne sono determinate e vogliose di continuare a fare bene, consapevoli della difficoltà dell’incontro di domenica.

Ci sarà bisogno di un Soverato concentrato sin dall’inizio che riesca a sviluppare il suo gioco con pazienza e grinta che non manca di certo a Napodano e compagne. Sul match contro Volalto Caserta, ci ha rilasciato qualche dichiarazione il vice coach Diego Boschini:” Domenica è una partita importante, come lo sono tutte del resto; rispetto al match di andata Caserta è cresciuta molto e gli ultimi risultati lo dimostrano. Quello campano è un organico importante con giocatrici di esperienza per fare un campionato importante e sicuramente quella di coach Bracci è tra le squadre che lotteranno per le prime posizioni. Noi però vogliamo continuare a fare bene e davanti al nostro meraviglioso pubblico cercheremo di raggiungere un risultato importante per incrementare i punti in classifica”. Domenica mattina allenamento di rifinitura per le biancorosse con il match che avrà inizio domenica alle ore 17 e sarà diretto dalla coppia arbitrale, tutta rosa, Verrascini Antonella – Salvati Serena.