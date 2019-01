Volley Soverato – Al “Pala Scoppa” sfida di coppa Italia con Sassuolo: in palio l’accesso alla semifinale

Tempo di Coppa Italia per il Volley Soverato che domenica, al “Pala Scoppa” disputerà, in gara secca, il quarto di finale della competizione tricolore contro il Canovi Sassuolo che milita nel girone B del Samsung Galaxy Volley Cup A2. In palio, dunque, l’accesso alla semifinale con le ragazze di coach Bruno Napolitano determinate a fare bene e raggiungere la qualificazione al turno successivo.

Entrambe le compagini arrivano da una sconfitta in campionato; per le calabresi del presidente Matozzo è arrivato il primo ko esterno della stagione a Pinerolo, ininfluente per la seconda fase, mentre le emiliane sono state superate a domicilio in quattro set dalla capolista Perugia. La squadra guidata in panchina da coach Barbolini ha superato il turno degli ottavi finale eliminando Baronissi mentre Soverato, da seconda in classifica a fine girone di andata, aveva già il pass per i quarti.

La Canovi Sassuolo si trova al quinto posto del girone B con cinque lunghezze di vantaggio sulla sesta e, quindi, con l’accesso alla pool promozione ancora da conquistare. Quella di domenica è una partita delicata e importante per Guidi e compagne che, davanti al pubblico amico, vogliono ritornare alla vittoria che manca dal turno di Santo Stefano contro l’ Acqua £ Sapone Volley Roma Group. La Canovi Sassuolo è una squadra costruita per far bene in questo campionato di serie A2 con giocatrici di esperienza nel suo organico, tra cui il libero Zardo e la centrale Crisanti, classe 1986.

Per il Volley Soverato, questi che restano prima della sfida di domenica, sono giorni importanti con lo staff tecnico guidato da Bruno Napolitano che fa lavorare intensamente le biancorosse. Oggi le ragazze effettueranno due sedute di allenamento mentre sabato e domenica ci saranno gli ultimi due allenamenti.

Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo contro Sassuolo, ci sono ancora alcuni dubbi e coach Napolitano solamente a fine rifinitura scioglierà le sue riserve. Fischio d’inizio domenica pomeriggio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Giorgianni Giovanni – Ciaccio Giovanni. L’incontro, come di consueto, sarà trasmesso in diretta streaming HD sui canali ufficiali della società ionica.