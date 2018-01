Volley Soverato – “Befana” in trasferta contro Collegno nella prima di ritorno

Al via il girone di ritorno nel Samsung Galaxy Volley Cup A2. Sabato 6 Gennaio, giorno dell’Epifania, si disputerà, quindi, il primo turno dopo il giro di boa nella giornata del 30 dicembre. Il Volley Soverato dl presidente Matozzo non sta attraversando certo un bel periodo con trentadue punti all’attivo e settimo posto alla fine del girone di andata. Il 2017 si è chiuso con una sconfitta al “Pala Scoppa” contro il Fenera Chieri che è costata alle biancorosse la disputa dell’ottavo di finale di coppa Italia in trasferta contro la LPM Mondovì a fine Gennaio. Bertone e compagne, sabato, affronteranno il Barricalla Collegno che all’andata strappò un punto prezioso in Calabria nel match di esordio in campionato.

Le ragazze di coach Barbieri hanno ripreso gli allenamenti giorno 2 e stanno preparando accuratamente questo importante match con tutta l’intenzione di invertire la rotta in questo girone di ritorno e scalare posizioni in classifica più consone all’organico calabrese. Dopo la partenza della palleggiatrice Barbara Bacciottini, il sodalizio di via Battisti è sul mercato per chiudere la trattativa con la nuova alzatrice; nei prossimi giorni si dovrebbe ufficializzare il tutto. Tornando all’incontro che si disputerà sabato in Piemonte, il Soverato di Barbieri dovrà giocare con la massima concentrazione contro un avversario che si è ben comportato nel girone di andata mettendo in difficoltà squadre più quotate.

Le ragazze di coach Marchiaro hanno ottenuto una storica qualificazione alla Final Eight chiudendo subito dietro Soverato con ventisei e arrivano dalla netta vittoria contro Marsala. Contro le cussine, dunque, Gray e compagne non avranno certo vita facile ma in campo si andrà con il chiaro intento di conquistare l’intera posta in palio. Su questo match abbiamo ascoltato il presidente Matozzo:” Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno e riscattare la chiusura di 2017 non felice; ci tenevamo a disputare in casa, l’ottavo di finale di coppa ma la sconfitta contro Chieri e gli altri risultati non lo hanno permesso anche se sono sicuro che contro Mondovì possiamo fare bene in coppa.

Ci sarà tempo, però, per questa partita e dobbiamo pensare solamente al match contro Collegno, una squadra che ha fatto bene fino ad oggi; dobbiamo andare in Piemonte con la convinzione giusta e per prendere i tre punti e ripartire in classifica. Siamo in fase avanzata per quel che riguarda la palleggiatrice e contiamo di chiudere nella prossima settimana. I tifosi devono starci vicino, come d’altronde hanno sempre fatto, perché insieme possiamo raggiungere grandi risultati”. C’è fiducia nell’ambiente biancorosso, la squadra partirà domani pomeriggio per il Piemonte dove sabato mattina ci sarà la consueta seduta di rifinitura mentre il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 17:00 con direzione arbitrale affidata alla coppia Morgillo Davide – Cavicchi Simone.