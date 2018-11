Volley Soverato – Contro il Pinerolo per il ritorno alla vittoria

C’è voglia di riscatto in casa Volley Soverato in vista del match contro Pinerolo, in casa, dopo lo stop interno rimediato nel turno precedente contro la LPM BAM Mondovì; per le ragazze di coach Bruno Napolitano si è trattato del primo ko stagionale che ha, comunque, portato un punto prezioso alla classifica delle “cavallucce marine”. Il Soverato ha dimostrato in queste prime giornate di campionato la sua grande determinazione e il carattere delle squadre che non mollano mai contro nessun avversario. Nonostante la sconfitta contro le piemontesi l’ambiente è carico in casa biancorossa ed a testimoniarlo sono stati i grandi applausi ricevuti al “Pala Scoppa” dopo la sfida con le ragazze di coach Delmati.

Da martedì, capitan Aricò e compagne, hanno ripreso gli allenamenti con grande intensità, tra sedute in sala pesi e allenamenti tecnico – tattici al “Pala Scoppa” sotto l’attenta guida dello staff guidato da coach Napolitano. Domenica prossima, davanti ai propri tifosi, ci sarà lo scontro delicato contro le piemontesi delle ex Serena Bertone e Carlotta Zanotto; la compagine guidata da coach Mollo è stata costruita per raggiungere obiettivi importanti in questa stagione come dimostrato dalle atlete che compongono l’organico della Eurospin.

Le piemontesi, come Soverato, sono reduci dalla sconfitta interna al tie break; Bertone e compagne hanno perso contro la Zambello Orvieto, rimontando però due set e dimostrando grande voglia di fare bene. In classifica, Pinerolo, si trova a quota sei punti con il turno di riposo già osservato; per Soverato è una sfida importante dove i punti in classifica valgono molto, anche in vista della qualificazione alla Coppa Italia ( si qualificano le prime sei a fine girone di andata) con le ragazze del presidente Matozzo vicine all’obiettivo qualificazione. Il pubblico di Via Amirante è, come sempre, pronto a sostenere Hurley e compagne in una sfida che il Soverato vuole vincere per continuare a fare punti e ritornare al successo.

Ancora oggi e domani le biancorosse si alleneranno in vista del match in programma domenica. Coach Napolitano solamente a poche ore dall’inizio della partita scioglierà le riserve sul sestetto da mandare in campo. Coppia arbitrale designata per dirigere l’incontro tra Volley Soverato e Eurospin Ford Sara Pinerolo è quella formata da Colucci Marco – Stancati Walter che daranno il fischio d’inizio alle ore 17:00.