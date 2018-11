Volley Soverato di scena in Sardegna contro Olbia

Al via il girone di ritorno del Samsung Galaxy Volley Cup A2. Il Volley Soverato, che si trova nel girone A, ha chiuso l’andata con venti punti in classifica a pari merito con la Lpm Bam Mondovì. Le ragazze di coach Bruno Napolitano, con la vittoria al tie break nella giornata precedente contro la Givova Baronissi, hanno anche staccato il pass qualificazione per i quarti di finale di coppa Italia che Boldini e compagne giocheranno in gara unica al “Pala Scoppa”.

Domenica, invece, le biancorosse saranno di scena in Sardegna par affrontare la delicata e difficile trasferta contro Volley Hermaea Olbia al “PalAltoGusto”; la squadra dell’ex Bacciottini sta lottando nella parte bassa della classifica e domenica scorsa ha superato al quinto set le piemontesi del Pinerolo. All’andata il Soverato si impose per tre set a uno nel match di esordio di campionato.

Penultima con cinque punti all’attivo, la squadra guidata da coach Michelangelo Anile vuole costruire in casa la sua salvezza e domenica contro il Soverato l’esperta Barazza e compagne faranno di tutto pur di contrastare le ioniche capitanate da Ramona Aricò. In questi ultimi allenamenti settimanali coach Napolitano con il suo staff tecnico sta lavorando molto sotto l’aspetto dell’approccio alla gara che il Soverato domenica dovrà cercare di avere a proprio favore; le insidie del match contro le sarde sono dietro l’angolo e Hurley e compagne non hanno alcuna intenzione di interrompere la striscia positiva di risultati.

Il Soverato vuole iniziare il girone di ritorno come ha chiuso quello di andata ma bisognerà stare attenti e giocare con determinazione e grande grinta, caratteristiche, queste, che alle ragazze di Napolitano non mancano certamente. La squadra del presidente Matozzo partirà sabato per raggiungere la Sardegna e domenica mattina come consuetudine ci sarà la seduta di rifinitura con le ultime scelte sul sestetto base. Fischio d’inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Di Blasi Giuseppe Maria – Carcione Vincenzo.