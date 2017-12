Volley Soverato – Domani sera al “Pala Scoppa” si chiude il 2017 contro Fenera Chieri

Ultimo impegno ufficiale del 2017 per il Volley Soverato. Domani, 30 dicembre, infatti, si disputerà l’ultimo0 turno del girone di andata del Samsung Galaxy Volley Cup A2 con le calabresi del presidente Matozzo impegnate in uno scontro diretto di alta classifica contro il Fenera Chieri dell’ex coach biancorosso Luca Secchi.

E’ un match importante per entrambe le squadre che dopo questa gara conosceranno la griglia di partenza nelle Final Eight di Coppa Italia A2. Soverato e Chieri arrivano da due belle e nette vittorie ottenute nell’ultimo turno di campionato e sono divise in classifica da una sola lunghezza con le piemontesi a trentatrè punti e Soverato subito dietro a trentadue; una classifica molto corta che vede ben cinque squadre in soli tre punti con la capolista Cuneo a guidare il gruppo. Fenera Chieri è una squadra di valore con giocatrici esperte di questo campionato e che ha come obiettivo la promozione in serie A1; una delle ex di turno è l’opposto Costanza Manfredini che a Soverato ha lasciato un bel ricordo, oltre alla palleggiatrice Sara De Lellis.

Dopo il bel successo ottenuto in Sicilia contro la Sigel Marsala, Bertone e compagne stanno preparando come tutte le altre partite questo incontro con gli allenamenti divisi tra sala pesi e sedute tecnico – tattiche al “Pala Scoppa”, sicuramente domani sera nel palasport di via Amirante ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per assistere ad un match tra due squadre che giocano una bella pallavolo e per stare vicino alle ioniche di coach Leonardo Barbieri che vogliono chiudere in bellezza questo 2017.

Anche oggi allenamento per le biancorosse che domani mattina, invece, sosterranno la seduta di rifinitura prima del match che avrà inizio alle ore 20:30 con direzione arbitrale affidata alla coppia Noce Alessandro – Grassia Luca. Come di consueto, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui portali volleysoverato.com e volleysoverato.it.