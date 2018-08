Volley Soverato – Michele Raffa nuovo medico sociale, lunedì 27 allenamenti al via

Count down iniziato in casa Volley Soverato per l’inizio della nuova stagione, 2018/2019, la nona consecutiva in serie A2 per la squadra cara al presidente Matozzo. E’ previsto, infatti, per domenica 26 Agosto l’arrivo a Soverato delle atlete che, da lunedì 27, inizieranno la preparazione agli ordini di coach Bruno Napolitano; c’è tanta attesa e fiducia nell’ambiente biancorosso per la nuova stagione che vedrà all’opera una squadra giovane, con qualche elemento di esperienza ma, con obiettivi sempre prestigiosi da raggiungere.

La società calabrese ha puntato sulla linea verde per il prossimo campionato, riuscendo a portare in riva allo Ionio giocatrici di valore nonostante la giovane età. Come detto, da lunedì 27 Agosto si inizierà a fare sul serio con la preparazione che prevede doppie sedute di allenamento nei primi giorni. Intanto, il sodalizio di via Battisti comunica che il Dott. Michele Raffa ritorna ad essere il medico sociale del Volley Soverato; fortemente voluto da entrambe le parti il ritorno del dott. Raffa è molto importante per la società biancorossa.

Sarà lui a sedere in panchina nelle partite di campionato e con la sua esperienza sarà senza dubbio di grande aiuto allo staff tecnico guidato da Napolitano e, soprattutto, alle ragazze che potranno contare su un dottore esperto. Tutto pronto, dunque, per un’altra importante stagione di grande volley a Soverato con le nuove “cavallucce marine” attese dai supporters biancorossi. Questo l’elenco delle dodici atlete convocate per domenica in riva allo Ionio: Giada Barbiero, Chiara Riparbelli, Ramona Aricò, Francesca Napodano, Ludovica Guidi, Federica Saccani, Lucrezia Formenti, Giada Boriassi, Alice Tanase, Jennifer Boldini, Hillary Hurley e Linda Mangani.