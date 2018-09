Volley Soverato – Prosegue la preparazione, i numeri di maglia della nuova stagione

Prosegue a ritmo intenso la preparazione del Volley Soverato, giunta alla fine della seconda settimana. Lavoro fisico, allenamenti in sala pesi, in acqua e sulla sabbia per le “cavallucci marine”, in vista del campionato che partirà il prossimo 7 ottobre, quindi tra un mese esatto. Ha raggiunto le compagne anche la schiacciatrice statunitense Hillary Hurley, mentre Alice Tanase sarà in Calabria la prossima settimana.

Ambiente carico e ragazze determinate a fare bene in questi primi giorni di allenamento con i tifosi biancorossi che non fanno mancare la loro presenza sugli spalti del “Pala Scoppa”. La società, sempre di concerto con coach Bruno Napolitano coadiuvato dal suo staff tecnico e medico, è sempre presente non facendo mancare nulla alle biancorosse e sono in via di definizione i primi allenamenti congiunti con altre squadre proprio per permettere alle ragazze di iniziare a testare il campo e mettere a punto quanto fatto in allenamento.

Intanto, tra i prossimi impegni che attendono Ramona Aricò e compagne, ci sono le visite mediche che verranno effettuate mercoledì prossimo presso il MedCenter ,Centro Medico Polispecialistico di Satriano M.na (CZ), diretto dal Dott. Domenico Mammone.

L’importante centro anche in questa stagione non vuol far mancare il suo appoggio alla società del presidente Matozzo. Il sodalizio ionico comunica i numeri di maglia per la prossima stagione di serie A2 2018/2019:

2. Giada Boriassi

4. Lucrezia Formenti

5. Francesca Napodano

7. Ramona Aricò

9. Jennifer Boldini

11. Hillary Hurley

12. Giada Barbiero

13. Ludovica Guidi

14. Alice Tanase

15. Federica Saccani

16. Linda Mangani

17. Chiara Riparbelli