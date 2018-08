Volley Soverato – Si chiude l’organico; esordio in casa il 7 Ottobre con Olbia

Il Volley Soverato batte l’ultimo colpo del mercato estivo e annuncia l’arrivo dell’opposto Giada Barbiero, classe 2000, originaria di Venezia e alta 187 cm. Si tratta di un’altra giovane atleta sulla quale il Volley Soverato punta per il prossimo campionato che, quindi, vedrà al via un organico giovane ma ben determinato a raggiungere gli obiettivi prefissi dal sodalizio ionico. La Barbiero nella scorsa stagione ha giocato nell’ Union Volley Jesolo in serie B2 ed arriva a Soverato con tanta grinta e voglia di fare bene. Inizialmente, Giada Barberio ha iniziato nelle giovanili del San Donà, dall’under 13 all’under 16 per poi giocare in campionati di serie D e prima divisione. Passata poi a Jesolo, dove inizia a giocare come centrale, dopo due stagioni è passata a ricoprire il ruolo di opposto partecipando a varie selezioni regionali, provinciali e nazionali.

Raggiunta al telefono, la nuova giocatrice biancorosso si è dichiarata entusiasta e felice per la sua nuova avventura: Sono entusiasta di far parte di questo gruppo, per me è un grandissimo onore. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con coach Napolitano, di conoscere lo staff tecnico, le ragazze, provare l’emozione del palazzetto, di conoscere personalmente questa grande società dove so che per me e non solo, sarà come una seconda famiglia. In questa stagione voglio dare il massimo; è la mia prima esperienza in A2 e, solo a pronunciare serie A2, mi viene la pelle d’oca. Soverato è un club con molte giovani, il che offre molte opportunità di crescita.

Sono carica per questa nuova avventura. Intanto, proprio nei giorni scorsi, è stato diramato il calendario della serie A2 femminile con la squadra biancorossa che esordirà al Pala Scoppa domenica 7 Ottobre alle ore 17:00 contro Olbia per affrontare poi due trasferte consecutive con Caserta e Martignacco; il Volley Soverato riposerà alla quarta giornata e concluderà questa prima fase di regular season a Baronissi domenica 27 Gennaio. Ricordiamo che la nuova formula prevede che le migliori 5 formazioni di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le restanti 4 squadre di ogni girone sono raggruppate nella Pool Salvezza. In questa seconda fase ogni team affronta solo le squadre non già incontrate nella Regular Season, in gare di andata e ritorno per ulteriori 10 giornate (nella Pool Promozione) e 8 giornate (Pool Salvezza), mantenendo i punti conquistati nella Regular Season solo contro le squadre del proprio girone comprese nella stessa Pool.

Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla 2^ alla 7^ posizione disputano i Play Off Promozione con la seguente formula: la 2^ e 3^ classificata sono qualificate direttamente alle semifinali, mentre le squadre 4^-5^-6^-7^ sono impegnate dai quarti. I quarti di finale si disputano su gare di andata e ritorno (ed eventuale Golden Set, con la gara di ritorno sul campo della migliore classificata), mentre semifinali e finale al meglio delle tre partite, con Gara-1 e l’eventuale spareggio sul campo della migliore classificata. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1. La società del presidente Matozzo è pronta per una nuova entusiasmante stagione con il raduno fissato il 26 Agosto a Soverato, prima dell’inizio degli allenamenti agli ordini di coach Bruno Napolitano.