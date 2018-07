Volley Soverato – Si lavora per completare la rosa, ecco il nuovo fisioterapista

A circa un mese dall’inizio della preparazione in vista del nono campionato consecutivo in serie A2, il Volley Soverato continua il suo lavoro per completare l’organico a disposizione di coach Bruno Napolitano che, ad oggi, vede undici atlete in biancorosso; dunque, all’appello manca soltanto un’altra giocatrice che sicuramente arriverà nei prossimo giorni con la dirigenza di via Battisti vicina a chiudere la trattativa.

Intanto, il Volley Soverato comunica il suo nuovo fisioterapista che farà parte dello staff tecnico – medico nella stagione 2018/2019: si tratta di Davide Andreotti, originario di Torino ma ormai adottato calabrese con il suo arrivo in Calabria ben otto anni fa; classe 1977 e laureato in Scienze dell’educazione a Torino e Fisioterapia presso Unicz, Davide Andreotti si è specializzato anche in terapia manuale a Roma e, inoltre, è maestro di erti marziali ed istruttore di difesa personale. La società del presidente Matozzo ha puntato fortemente su questa nuova figura ed è orgogliosa di poter avere a disposizione un altro “calabrese d’adozione” per la prossima stagione.

Abbiamo raggiunto Davide presso il suo studio “Kiros medical lab” di Montepaone Lido e, gentilmente, ci ha rilasciato le sue prime parole da nuovo arrivato nel Volley Soverato:” La Calabria è la mia seconda casa e le sono grato per tutto quello che mi sta regalando. Dopo l’esperienza nel campionato italiano di beach volley nel 2016 e aver seguito diversi atleti di sport da combattimento, per me approdare nel Volley Soverato è un sogno, grazie al presidente e a tutte le persone che mi hanno voluto fortemente e mi stimano professionalmente; siamo già tutti in perfetta sintonia per disputare un grande campionato mettendo al servizio della squadra competenza, professionalità, grinta, ognuno nel proprio campo. Siamo pronti!”.