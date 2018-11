Volley Soverato – Trasferta umbra per le ragazze di Napolitano

Penultima giornata di andata del girone A del Samsung Volley Cup A2 con la squadra del Soverato impegnata nella trasferta umbra contro la Zambelli Orvieto, attuale seconda forza del girone con sedici punti, si tratta di uno scontro diretto per l’alta classifica in quanto le calabresi di coach Bruno Napolitano distano solamente una lunghezza da Orvieto che, ancora, è imbattuta in campionato. Soverato, invece, ha perso una partita, al tie break, contro la capolista Mondovì e domenica contro la Zambelli scenderà in campo con il chiaro intento di cogliere un risultato positivo.

Con la qualificazione alla Coppa Italia già in tasca (a fine girone di andata si qualificano le prime sei del girone), le ioniche e le ragazze di coach Solforati si giocheranno la possibilità di accedere direttamente ai quarti di finale che vedranno qualificate le prime due di ogni girone. Tutto aperto, dunque, considerando anche il turno di riposo di Mondovì e poi, nell’ultima partita prima del giro di boa, lo scontro tra umbre e piemontesi.

Il Soverato del presidente Matozzo, come sempre, sta preparando nei minimi particolari il prossimo match e, dopo la vittoria meritata e importante al quinto set con Pinerolo, capitan Aricò e compagne da martedì hanno ripreso a lavorare duro sotto l’attenta direzione dello staff tecnico capeggiato da coach Napolitano. Orvieto è reduce da due vittorie pesanti al tie break in trasferta, Pinerolo prima e domenica scorsa in quel di Caserta, e davanti al proprio pubblico non avrà alcuna intenzione di commettere passi falsi; dall’altra parte della rete, però, ci sarà un Soverato agguerrito e determinato come dimostrato sin dall’inizio della stagione. La squadra del presidente Zambelli, dove milita l’ex libero del Soverato Cecchetto, è stata costruita per primeggiare in campionato e puntare a risultati molto importanti; quello umbro è un organico che ha dimostrato il suo valore fino ad oggi e domenica certamente si assisterà ad una bella partita dall’esito non scontato.

Il Volley Soverato partirà per il ritiro umbro nella giornata di sabato e domenica mattina sosterrà la seduta di rifinitura che servirà a coach Napolitano per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, viste le varie prove effettuate durante la settimana. Fischio d’inizio al “Pala Papini” alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Fontini Simone – Brancati Rocco.