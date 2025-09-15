13ª Festa del Bocconotto: Mormanno celebra il dolce della tradizione

Il 27 e 28 settembre tornano le giornate dedicate al prodotto simbolo del territorio. Quest’anno con la De.Co. e il Bocconotto Gigante da Guinness dei primati

Si avvicina il weekend più atteso dell’anno per gli amanti delle tradizioni dolciarie calabresi. Il 27 e 28 settembre Mormanno ospiterà la tredicesima edizione della Festa del Bocconotto, manifestazione che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto importante nel panorama degli eventi enogastronomici regionali.

“Questa festa rappresenta molto per la nostra comunità – ha dichiarato Paolo Pappaterra –. Il Bocconotto non è semplicemente un prodotto dolciario, ma un pezzo della nostra storia e della nostra identità. Con la De.Co. abbiamo formalizzato questo legame e ora possiamo promuoverlo con maggiore efficacia”.

Dopo un iter burocratico non sempre semplice, il Bocconotto di Mormanno ha infatti ottenuto la Denominazione comunale di origine. Un riconoscimento che certifica quello che la comunità locale sa da generazioni: questo dolce ha caratteristiche uniche legate al territorio e alla storia del paese.

“Il marchio non è solo una questione di prestigio – ha sottolineato Pappaterra –. Rappresenta uno strumento concreto per promuovere Mormanno e le sue peculiarità, con possibili ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. E la presentazione ufficiale della De.Co. sarà uno dei momenti centrali della festa”.