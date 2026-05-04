165° Anniversario dell’Esercito Italiano in Calabria

Il Comando Militare Esercito “Calabria” celebra a Catanzaro la ricorrenza ricordando il sacrificio di quanti hanno servito l’Italia

Catanzaro, 4 maggio 2026. Il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, celebrato a livello nazionale a L’Aquila, è stato ricordato, nel corso della mattinata, anche a Catanzaro, nella Caserma “Pepe-Bettoja”, dove il Comando Militare Esercito “Calabria” ha reso omaggio alla storia e ai valori della Forza Armata.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti, gesto simbolico per ricordare il sacrificio di quanti hanno servito l’Italia con dedizione, senso del dovere e spirito di abnegazione.

Nel corso della mattinata, il Comandante del CME Calabria, Colonnello Ugo Gaeta, con il Cappellano e una rappresentanza militare, ha condiviso un momento di preghiera con i familiari dei Caduti dell’Esercito della regione Calabria, deponendo degli omaggi floreali sulle loro tombe.

L’anniversario ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo centrale dell’Esercito quale Istituzione al servizio del Paese e dei cittadini e l’opportunità per rafforzare il dialogo con la società civile e promuovere la cultura della Difesa, con particolare attenzione alle nuove generazioni. In oltre un secolo e mezzo di storia, la Forza Armata ha saputo adattarsi ai mutamenti del contesto nazionale e internazionale, mantenendo saldi i valori fondanti e rafforzando costantemente le proprie capacità operative.

L’Esercito Italiano affonda le proprie radici in una storia fatta di dedizione, sacrificio e servizio alla Nazione, testimoniata da generazioni di soldati che hanno operato in patria e all’estero per garantire sicurezza, pace e stabilità. Oggi la Forza Armata continua a rappresentare un presidio fondamentale per il Paese, espressione concreta dei valori sanciti dalla Costituzione e dell’impegno quotidiano di uomini e donne che, con responsabilità, competenza e dedizione, operano al servizio della collettività in ogni contesto operativo, dalle missioni internazionali alle emergenze sul territorio nazionale.

Proiettato verso le sfide del futuro, l’Esercito è impegnato in un costante processo di trasformazione fondato su tre pilastri essenziali: valori, addestramento e tecnologia. Valori che costituiscono il collante dell’Istituzione e ne garantiscono la coesione anche nei momenti più complessi; addestramento continuo, quale strumento indispensabile per assicurare prontezza operativa e capacità di risposta in ogni scenario; innovazione tecnologica, che consente di affrontare un contesto di sicurezza sempre più dinamico e complesso. In questo solco, l’Esercito continuerà a evolvere, mantenendo salda la propria identità e rafforzando la capacità di operare con professionalità, efficacia e credibilità al servizio dell’Italia e dei suoi cittadini ogni giorno.