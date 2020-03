17 marzo 1861 e fatti seguenti

L’anniversario sarebbe nel 2021, ma siccome non sappiamo come la pensi il virus, meglio se ne parliamo subito. Il 17 marzo 1861 venne a conclusione una serie di atti giuridici, che diedero forma ai fatti compiuti. La forma, tuttavia, in politica, e soprattutto nelle istituzioni, è anche sostanza.

I fatti:

Interrotta inopinatamente la Seconda guerra d’indipendenza, con il Trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, l’Austria cedeva al Regno di Sardegna la Lombardia tranne Mantova.

Dopo convulse vicende, con il Trattato di Torino del 30 marzo 1860, il Regno di Sardegna si annetteva Parma, Modena, Bologna, la Romagna e la Toscana; cedeva alla Francia la Savoia e Nizza. Tutte queste operazioni vennero formalizzate da plebisciti; scandaloso quello di Nizza: il Consiglio comunale si era opposto all’unanimità; i soli a votare davvero, i marinai nizzardi della flotta sarda, votarono a tutt’uomo di no, ma Napoleone III e Cavour se ne impiparono;

Sbarcato in Sicilia e poi passato nel Continente, Garibaldi si dichiarò dittatore per Vittorio Emanuele II; questi non accettò e non sconfessò, che era come accettare di fatto. Nota importante: il Governo di Francesco II avrebbe dovuto subito dichiarare guerra alla Sardegna, mettendola di fronte ad un intricatissimo caso internazionale; ma stesse a girarsi i pollici.

Giunto Garibaldi a Napoli, e paventandosi un intervento internazionale, intervenne il Regno di Sardegna, che con una sola operazione militare annientò le forze regolari delle Due Sicilie, e fermò Garibaldi sulla strada di Roma.

Si svolsero intanto plebisciti di Sicilia, Napoli, Umbria e Marche.

Secondo il Regno Sardo, la Francia e la Gran Bretagna (Spagna, Austria e altri non riconobbero e non si opposero), erano annessi i territori suddetti. Annessi al Regno di Sardegna, che vi estendeva la sua legislazione e organizzazione politica, amministrativa e militare.

Serviva però un atto formale, e, con grande accortezza giuridica, se ne votò uno di pochissime e pesatissime 71 parole, di cui 16 sostanziali: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861″.

Le conseguenze politiche sono intrinseche:

Lo Stato si suppone istituito con i Trattati e i Plebisciti, e con le elezioni dei Deputati, del 27 gennaio; a dire il vero, avevano diritto al voto solo 418.696 abbienti, e votarono 239.583; ma in Gran Bretagna era lo stesso e peggio; e in Francia votava praticamente solo Napoleone III per tutti;

si stabilisce la forma monarchica unitaria costituzionale, ponendo fine alle ipotesi di confederazione o federazione, e repubblica;

il Re è, formalmente, eletto; si continuò ad usare la formula dello Statuto Albertino “per grazia di Dio e volontà della Nazione”, che però non compare nella legge del 1861;

per la numerazione, si continuò quella dinastica, anche per evitare confusioni tra un eventuale Vittorio Emanuele I Re d’Italia e il Vittorio Emanuele I Re di Sardegna (1802-21); il successore, Umberto, non aveva precedenti recenti, e fu numerato Umberto I;

il fatto che il Re fosse eletto, apriva tuttavia delle eventualità, che sono sempre proprie di ogni monarchia costituzionale; e infatti Mussolini, tra le competenze del Gran Consiglio del fascismo, incluse anche quelle sulla successione;

si sottintende, ma non si esplicita, che si seguirà la consuetudine dei Savoia, con la Legge Salica della sola eredità maschile (“né donna né nato da donna”); il caso non si pose, ma si applicò ai titoli feudali nominali, tra cui quello di barone di Soverato, che è estinto, con Diego Marincola, dal 1953;

il titolo di Re d’Italia, unico, aboliva di fatto e di diritto tutti i titoli preunitari di Parma, Modena, Toscana, delle Legazioni Pontificie, delle Due Sicilie;

aboliva tutti gli innumerevoli titoli feudali dello stesso Vittorio Emanuele II in Piemonte, il titolo regio di Sardegna e quelli, sia pure nominali, di Cipro e Gerusalemme;

si aggiungeranno a Re d’Italia, nel 1936, il titolo di Imperatore d’Etiopia e nel 1939 quello di Re d’Albania, entrambi in bella mostra nel frontespizio del vigente Codice Civile del 16 marzo 1942, ma caduti in disuso nei tristi avvenimenti del 1943; Umberto II si presenterà al referendum solo come Re d’Italia;

i titolari di Parma, Modena, Toscana e Due Sicilie non compirono mai atti formali di rinuncia (la capitolazione di Gaeta del 13 febbraio 1861 venne firmata ai soli effetti militari); Pio IX, che si era proclamato Papa Re, lasciò, anche dopo il 1870, tale rivendicazione ai successori; il titolo politico divenne, con i Patti Lateranensi del 1929, quello di Capo dello Stato Pontificio, sovrano assoluto ma senza più determinazioni terrene.

Le Repubbliche nate e subito morte nel 1797 e mesi seguenti ebbero varie costituzioni puramente cartacee sotto occupazione francese; Napoleone istituì una Repubblica Italiana di cui, guarda caso, fu eletto Presidente, e poi Re d’Italia, sempre guarda caso; la Repubblica Romana del 1849 ebbe un Triumvirato; nella Repubblica Sociale, Mussolini veniva dichiarato Capo, ma in modo generico; l’attuale Repubblica parlamentare ha un Presidente eletto dalle Camere.

Insomma, sempre complicata, la storia d’Italia: ora ci mancava solo il virus!

Ulderico Nisticò