17 positivi al Covid. Chiuse le scuole a Squillace, Amaroni e Vallefiorita

Sono 17 i soggetti positivi per Covid a Squillace. Lo rende noto il sindaco Pasquale Muccari. La situazione attuale vede 4 ordinanze attive per altrettanti soggetti positivi, di cui uno ricoverato in ospedale, a Squillace Centro; e 13 ordinanze per altrettante persone tra Squillace Lido e contrade periferiche.

Intanto, i sindaci di Squillace, Vallefiorita e Amaroni hanno disposto con apposita ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Nella giornata di ieri, causa positività di un docente dell’Istituto Comprensivo di Squillace si era disposta la chiusura della scuola primaria e secondaria di Vallefiorita e delle scuola secondaria di Squilace Lido.

Oggi l’ordinanza si estende a tutte le scuole, considerata la nota dell’Asp di Catanzaro, Dipartimento di prevenzione Uoisp di Soverato, a firma del dottor Domenico De Fazio, con la quale si richiede di adottare misure più restrittive per arrestare il trend in crescita dei contagi da Covid, con la disposizione della chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado.

Carmela Commodaro – S1TV