1861 – 1946 Regno d’Italia

Corre l’ottantesimo del referendum monarchia/repubblica, 2 giugno 1946; e avremo altre occasioni per parlarne. L’inizio formale fu il 17 marzo 1861, quando le Camere approvarono una legge di un solo articolo… la quale, alla lettera, non proclamava il Regno.

Questo era considerato un effetto delle annessioni alla Sardegna del 1859-60, e dei plebisciti di Sicilia, Napoli, Marche, Umbria… tutti avvenimenti abbastanza caotici e in cui i fatti furono più veloci delle intenzioni…

Cadute Gaeta e le fortezze di Messina e Civitella, il territorio unificato era: Sardegna; Piemonte con l’attuale Val d’Aosta; Lombardia senza Mantova; Emilia e Romagna; Toscana; Marche; Umbria con Rieti; Meridione; Sicilia. Nizza e Savoia erano state cadute alla Francia. Il Veneto e Mantova, restavano all’Austria; Roma e parte dell’attuale Lazio, alla Chiesa.

Nel febbraio 1861 si erano tenute le elezioni della Camera dei deputati. Avevano diritto di voto i maschi adulti abbienti (sistema timocratico), per un totale di 400.000 persone (era così in tutta Europa); ma 200.000 si rifiutarono di votare, obbedendo al non expedit di papa Pio IX. L’altra assemblea, il Senato, era di nomina regia.

La legge 17 marzo 1861, di pochissime parole, proclamava che “Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d’Italia”. Con questo provvedimento, venivano implicitamente ma chiaramente aboliti tutti i titoli preunitari di Sardegna e degli innumrevoli feudi piemontesi dei Savoia; Parma; Modena; Due Sicilie; e i titoli medioevali di re di Cipro e Gerusalemme, portati sia dai Savoia sia dai Borbone. Ne rimase uno solo, re d’Italia; cui nel 1936 si aggiungerà quello di imperatore d’Etiopia, nel 1939 quello di re d’Albania, entrambi dal 1943 tacitamente dimenticati.

Alcune veloci osservazioni:

– La data del 17 marzo sarà stata scelta per commemorare l’incoronazione di Napoleone a re d’Italia? È probabile.

– Vittorio Emanuele portava la numerazione di II come re di Sardegna; la mantenne per evitare confusione con il troppo recente Vittorio Emanuele I (1802-21); il figlio Umberto (1878-1900) si numerò I, giacché l’avo più vicino era il semileggendario Umberto Biancamano dell’XI secolo.

– Seguiranno perciò un Vittorio Emanuele III (1900-46) ma un Umberto II.

– Si vocifera, anche in superstiti ambienti monarchici, di pretese diverse del ramo Savoia Aosta; quanto ai discendenti diretti di Umberto II, scomparso Vittorio Emanuele (2024), resta il noto Emanuele Filiberto, il quale ha solo una figlia.

– In casa Savoia vige la Legge Salica, che è ferrea: “Né donna né nato da donna”. Fu per essa che i re Vittorio Emanuele I e suo fratello Carlo Felice (1821-31), avendo solo delle figlie, vennero seguiti non da figlie o da generi e nipoti (tra questi, Francesco II di Borbone!) ma da Carlo Alberto del ramo Savoia Carignano, parente abbastanza lontano, però maschio. Come la metteremmo, oggi?

– Da notare che la Salica non può essere modificata senza atti di Camere (e non è il nostro caso, perché la vigente costituzione non ammette alcuna ipotesi monarchica, art. 139) o almeno della Consulta Araldica, che non esiste più; come non esiste il Gran Consiglio del fascismo, che tra i suoi poteri aveva anche dire la sua sulla successione.

Mi pare improbabile, ma ci sarebbe il problema di chi fare re. Oppure facciamo come i Frigi, che elessero re il primo che arrivò con un carro? Proprio lui, il famoso Gordio, quello del nodo. Oggi è più facile trovare un re (o regina?) che un carro a buoi.

Ulderico Nisticò