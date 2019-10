1984, San Giovanni Paolo II a Catanzaro – Alberghiero di Soverato organizzò il ricevimento

Vi riportiamo un articolo che ricorda la visita di Giovanni Paolo II in Calabria della quale ricorrono i 35 anni il 6 ottobre 2019. In quell’occasione fu l’Istituto Alberghiero di Soverato diretto dal compianto, all’epoca giovane Preside Vincenzo Guarna, a organizzare il ricevimento e il pranzo di Sua Santità che faceva visita alla città Capoluogo

Soverato – Correvano gli anni ’80. Allora l’Istituto Alberghiero di Soverato si incamminava verso un percorso che l’avrebbe visto come una delle scuole più numerose di Soverato, palestra per quei giovani divenuti oggi la classe dirigente degli operatori del settore alberghiero e ristorativo. Era il 1984 e alla scuola che si consolidava come una delle più promettenti della Calabria giunse la richiesta dalla Curia Arcivescovile di Catanzaro di farsi carico di provvedere alla realizzazione del pranzo che Carol Woytila, Pontefice Massimo in visita in Calabria, avrebbe consumato nel grande refettorio del seminario arcivescovile della città capoluogo insieme a tutto il clero di Calabria.

In detto seminario, l’Alberghiero di Soverato, dunque, preparò, utilizzando le vecchie ma mastodontiche cucine il pranzo e lo presentò a Sua Santità e al vasto seguito. Fu un successo. Furono scattate diverse foto. Per l’istituto soveratese si curò uno dei docenti dell’istituto versato nella materia, il Prof. Giuseppe Saliceti, munito di regolare accredito in qualità di reporter. Fra le foto conservate negli archivi della scuola ve n’è una, in particolare, nella quale si vede il Papa in mezzo ai giovani dell’Alberghiero, al dirigente scolastico (preside) dell’epoca Vincenzo Guarna, al vicepreside (oggi si sarebbe chiamato collaboratore non esistendo più questa figura) Nicola Carnà e tanti docenti. Fra questi ultimi il papà del Sen. Agazio Loiero, chef storico della scuola.

Durante il pranzo sua Santità affettuosamente si intrattenne e interrogò il maitre Franco Screnci che svolgeva il suo servizio al tavolo dove Egli sedeva. Molti studenti che all’epoca concorsero alla realizzazione dell’evento, sono ora validi insegnanti e non possono non ricordare con orgoglio e soddisfazione lo storico episodio che li vide protagonisti

Fabio Guarna – fonte Soverato News