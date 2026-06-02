2 giugno 1946: Il Meridione votò monarchia

Sempre prendendo per oro colato i numeri ufficiali, i numeri sono numeri, e appare chiaro che il Meridione votò monarchia. Qualcuno tira fuori i Comuni, per spiegare come il Nord abbia votato repubblica, ma la narrazione è del tutto inesatta.

Il fenomeno dei Comuni ebbe inizio nell’XI secolo, e già nel XIII si imponevano i primi “signori”, che nel XIV divennero “principi”, procurandosi, a pagamento, un titolo imperiale.

Per dirla alla rinfusa, duchi di Ferrara, Mantova, Milano, Parma; resistettero le città toscane, per divenire Granducato sotto i Medici. Quanto alle repubbliche di Genova, Lucca, Venezia, che vissero fino al 1797, erano oligarchiche: il doge (ducem) della Serenissima era eletto, ma dal Maggior Consiglio di pochi nobili, anzi ricchi. L’Italia Centrale era lo Stato della Chiesa, governato da papi e alti ecclesiastici.

Anche il papa viene eletto, ma dai cardinali, mica dai fedeli. Il feudalesimo, introdotto in forme istituzionali da Carlo Magno, era diffusissimo in tutto il Centronord. Per curiosità, sappiate che erano conti Alfieri, Ariosto, Boiardo, Leopardi, qualcosa di simile il Manzoni. Spero vi basti a fugare la spiegazione retorica che il Nord era repubblicano e democratico.

La storia politica del Meridione è monarchica. Per la storia politica della Magna Grecia, leggete il mio libro apposito. Veniamo a tempi meno lontani. Nel 568 i Longobardi formano il Ducato di Benevento, esteso, inizialmente, a Sannio, Puglia tranne Otranto, Campania tranne le città costiere, Calabria fino al Crati. Caduto il Regno nel 774, il duca Arechi si proclamò principe, con dichiarazione di sovranità; ma nell’849, lo Stato si divise in Benevento e Salerno, poi anche Capua. I territori dell’Impero d’Oriente si estesero da Foggia alla Calabria. La Sicilia fu occupata dagli Arabi.

I Normanni [nel 2027 sarebbe l’anno europeo a loro dedicato, ma non gliene strafrega un piffio a nessuno!], dopo complesse vicende dal 1016, nel 1130 proclamarono, con Ruggero II, il Regnum Siciliae et Ducatus Apuliae et Principatus Capuae. La Sicilia si separò, con il Vespro, dal 1282 al 1806. Il continente, che per brevità e non solo, venne chiamato Regno di Napoli, ebbe vita fino al 1861, con queste dinastie: Altavilla-Svevia fino al 1266; Angiò e Angiò Durazzo fino al 1442; Aragona fino al 1503; Asburgo delle Spagne fino al 1708; Asburgo d’Austria fino al 1734; sovrani nazionali Borbone fino al 1861, con intervallo di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat; Regno d’Italia con i Savoia. Non commuovetevi con le origini di questi re: dal 1714, tutti i sovrani di Gran Bretagna erano tedeschi di origine e si sposarono in Germania, fino a una nonna inglese dell’attuale re.

Ecco la spiegazione storica della tradizione monarchica meridionale; senza scordare che votarono monarchia due quinti del Piemonte, evidentemente di tradizione sabauda. È curioso chiedersi cosa sia rimasto della memoria storica monarchica a Sud, e possiamo rispondere che non resta niente, anche per demerito della scuola, che insegna poco e male la storia; e per colpa della retorica che dilaga sempre in Italia. Devo accorgermi, per esempio, che tantissimi ignorano il concetto di monarchia costituzionale, quindi confondono repubblica con democrazia, che non sono sinonimi: vedi Corea del Nord! Oppure repubblica con antifascismo. Ebbene, il 2 giugno 1946 i fascisti votarono entusiasticamente repubblica, ovviamente per odio dei Savoia dopo l’8 settembre 1943, e pensando a tutt’altra “repubblica” di quella di De Gasperi, Togliatti e Pertini, però la scheda prevedeva solo repubblica / monarchia.

E non basta. A Soverato, come in tutto il Sud, prevalse la monarchia. Vero, ma poco dopo vinsero alle amministrative i socialisti. Ebbene, siccome i numeri anche a Soverato sono numeri, è evidente che molti socialisti avevano votato poco prima per la monarchia. Insomma, i fatti sono molto più complicati dei discorsi ufficiali e dei libri di testo politicamente corretti.

Ulderico Nisticò