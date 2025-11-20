20 novembre: Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un impegno che riguarda tutti

Ogni anno, il 20 novembre, il mondo si ferma per riflettere su un tema cruciale: i diritti dei bambini e degli adolescenti. Questa giornata non è solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo concreto alla tutela dei minori, una categoria che spesso non ha voce nelle scelte che ne influenzano la vita.

Come Avvocato e criminologa, sento il dovere di sottolineare quanto questi diritti siano fondamentali non solo per la crescita individuale, ma per la società intera.

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, adottata dalle Nazioni Unite nel 1989, rappresenta il quadro giuridico più completo per la protezione dei minori. Garantisce il diritto alla vita, all’istruzione, alla salute, alla protezione contro ogni forma di violenza e sfruttamento.

Ma dietro ai testi legislativi si nascondono sfide reali: la violenza domestica, il bullismo, lo sfruttamento online, il lavoro minorile e la povertà continuano a rappresentare minacce concrete per molti bambini nel mondo e anche in Italia.

Dal punto di vista criminologico, è fondamentale comprendere che la violenza e la violazione dei diritti dei minori hanno conseguenze profonde e durature. Ogni episodio di abuso o trascuratezza può generare traumi psicologici, problemi comportamentali e persino il rischio di perpetuare cicli di violenza.

La prevenzione, quindi, non è solo un dovere morale, ma anche una strategia di sicurezza sociale: proteggere l’infanzia significa costruire una società più stabile e giusta. In qualità di Avvocato, vedo quotidianamente quanto sia cruciale il ruolo delle istituzioni e della legge.

L’accesso a percorsi di giustizia efficaci, la consulenza legale specializzata e la collaborazione con psicologi e servizi sociali sono strumenti indispensabili per garantire che i diritti dei minori non rimangano solo parole su carta.

Ma la tutela dei bambini non riguarda soltanto gli esperti o le istituzioni: riguarda ciascuno di noi. Educare alla consapevolezza, denunciare abusi, promuovere il rispetto nelle relazioni quotidiane e online sono azioni concrete che tutti possiamo compiere.

Anche piccoli gesti possono fare una grande differenza nella vita di un bambino. Il 20 novembre è quindi un invito all’azione: a riflettere, a informarsi e a intervenire.

Non è mai troppo tardi per garantire a ogni bambino e adolescente la possibilità di crescere in un ambiente sicuro, rispettoso e amorevole. Perché proteggere i minori significa proteggere il futuro.

Rita Tulelli