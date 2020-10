21 dei 57 migranti sbarcati a Roccella Ionica positivi al Covid-19

Sono 21, tra cui alcuni minori, dei 57 sbarcati ieri mattina poco prima dell’alba a Roccella Jonica, nella Locride, i migranti risultati positivi al Covid-19. Il dato è emerso dal primo giro di tamponi effettuati ai migranti subito dopo lo sbarco.

Tutti i “positivi” sono stati già posti in isolamento in attesa di essere trasferiti da Roccella in altre strutture più adeguate sotto l’aspetto sanitario e logistico. I 57 migranti, di nazionalità iraniana e irachena, si trovavano a bordo di una barca a vela intercettata dalla Guardia costiera al largo della costa ionica reggina.

Successivamente tutti i migranti sono stati momentaneamente sistemati in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica. Quello di ieri è il settimo sbarco negli ultimi otto giorni lungo le sole coste della Locride