21enne ucciso a colpi di pistola nella sua casa: fermato un 28enne

Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco a Cutro, nel Crotonese. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, Sergej Kapterv, originario della Bulgaria, è stata colpita all’interno della sua abitazione da un uomo che, dopo essersi dato alla fuga, sarebbe stato individuato dai carabinieri.

Il presunto responsabile sarebbe un giovane commerciante di Cutro di 28 anni, fermato dai militari e condotto in caserma per un interrogatorio. Alle domande si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto, sono in corso le indagini per ricostruire il movente e l’esatta dinamica del delitto.

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, il responsabile avrebbe bussato alla porta di casa del 21enne che, dopo avergli aperto, sarebbe stato colpito con colpi d’arma da fuoco al petto.

La vittima, che viveva a Cutro da tempo, era conosciuta in città perché lavorava come cameriere in un noto locale cutrese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone.

Nel frattempo, una persona, di cui non sono state rese note le generalità, è stata rintracciata dai carabinieri e sottoposta a interrogatorio in caserma nell’ambito delle indagini, alla presenza del pm Matteo Staccini della Procura di Crotone diretta da Domenico Guarascio.