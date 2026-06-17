24enne di Davoli trovato in possesso di una pistola carica e droga, arrestato

I Carabinieri di Davoli (CZ) hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 24 anni del luogo.
L’operazione è scaturita da un controllo effettuato in un parcheggio isolato della frazione marina, dove i militari avevano notato due uomini intenti a parlare tra loro.
Lo stato di agitazione manifestato dai soggetti ha spinto gli operanti a procedere con una perquisizione approfondita.
All’interno di un borsello a tracolla indossato dal 24enne, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola tipo revolver calibro 38, pronta a sparare in quanto caricata con cinque cartucce; un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente.
In seguito all’intervento di personale di supporto, le attività di controllo hanno permesso di sequestrare complessivamente circa 10 grammi di marijuana e cocaina.
Entrambi i soggetti coinvolti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per concorso nella detenzione di sostanza stupefacente. Per il giovane trovato in possesso del revolver, è scattato l’arresto in flagranza di reato anche per il porto illegale dell’arma da fuoco.