25 Novembre: Sant’Andrea Jonio in campo contro la violenza sulle donne


In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che ricorre il 25 novembre, la comunità di Sant’Andrea Marina si mobilita per dire un forte e chiaro “BASTA VIOLENZA SULLE DONNE”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Primavera Andreolese, intende sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di cruciale importanza attraverso un’iniziativa partecipativa e simbolica.

Flash Mob Contro la Violenza
​Il cuore della manifestazione sarà un Flash Mob a cui l’Associazione invita a partecipare “tutti”. L’obiettivo è quello di creare un momento di unione e visibilità per ribadire l’impegno contro ogni forma di violenza di genere.

Il ritrovo è fissato per le ore 15:30 in Piazza Martin Luther King. Da qui, i partecipanti daranno vita a un corteo che si snoderà per le principali strade di Sant’Andrea Marina. La marcia si concluderà presso la Villetta Comunale, dove è previsto il momento clou della manifestazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della campagna globale, simboleggiata anche dall’hashtag virale #WOMANLIFEFREEDOM, che invoca libertà, rispetto e sicurezza per tutte le donne.

L’Associazione Primavera Andreolese esorta la cittadinanza a prendere parte numerosa all’evento per dimostrare solidarietà e un impegno concreto nella lotta a un fenomeno che purtroppo continua a segnare la cronaca nazionale.

Unirsi al Flash Mob significa non solo onorare la Giornata, ma anche inviare un messaggio di speranza e di cambiamento.