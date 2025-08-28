28 agosto: Sant’Agostino e Soverato

28 agosto, festa liturgica di sant’Agostino d’Ippona. Non basterebbero cento libri per narrare la sua variegata vita spirituale, e non solo; senza la quale non si comprenderebbe il suo pensiero, e nemmeno la sua stessa santità. E ancora altri libri occorrerebbero per dire della sua influenza nella storia della teologia e della filosofia, sia nel puro pensiero cattolico, sia nelle deviazioni luterane e giansenistiche; e nella formazione del ricchissimo latino medioevale.

Cerchiamo di essere il più possibile sintetici. Nasce il 354 nel villaggio di Tagaste, nell’attuale Algeria Orientale; diceva di aver parlato il “punico”, forse il berbero; e aver imparato il latino a Cartagine, assieme a ogni aspetto della civiltà romana, non esclusi i vizi. Platonicamente alla ricerca della Verità che è dentro (“in interiore hominis”), frequentò gli ambienti di molte delle eresie cristiane di cui era ricca l’Africa, e in particolare il manicheismo, che propugnava, quasi sullo stesso piano, il Bene-Dio e il Male-Diavolo.

L’elaborazione teologica e filosofica di sant’Agostino (355-430) è, in estrema sintesi: la personale ricerca della Verità “in interiore hominis”; se Dio è il Bene, il problema del Male e della Grazia. Il confronto che dovette essere acceso, se negli stessi anni, nel 1517, fu un agostiniano, Lutero, a dare inizio alla rivoluzione ed eresia protestante; e nel seguente secolo ebbe forza il movimento del giansenismo, provocato dal libro Augustinus del vescovo belga Jansen, e che, pur condannato dalla Chiesa, spesso si riaffaccia: pensiamo al Manzoni della prima redazione del romanzo, poi rielaborata anche dottrinalmente in senso cattolico.

Agostino troverà la Verità a Milano per l’insegnamento di sant’Ambrogio. Lascia, tra l’altro, le Confessioni, un continuo dialogo con Dio, che è anche un capolavoro di psicologia umana; e un’opera, pur essa di stampo platonico, la Città di Dio.

Ci fermiamo, per rispondere a una domanda che sicuramente, cari lettori, vi brucia sulle labbra: che c’entra Soverato?

Intanto, giusto per ipotesi, ricordo che Tagaste si trova vicino a Sétif, anticamente Colonia Nerviana Veteranorum Setifensium, evidente gemella di almeno due città: una è Gloucester in Inghilterra, ovvero Colonia Nervia Glevium; e l’altra, tenetevi forte, è la Colonia Minervia Nervia Augusta Scolacium. Sì, proprio Scolacium. Qualcuno, pur senza prove, vuole si facesse agostiniano lo stesso Cassiodoro.

Secondo padre Fiore (Calabria Illustrata, tomo II, a cura di U. N., 2000), Francesco Marini nacque 8 luglio 1455 a Zumpano, “bagliva” di Cosenza, da cui prese il nome; entrò nell’Ordine degli Agostiniani Eremitani, ma, non trovandovi l’austerità desiderata dalla sua devozione, nel 1507 ottenne di fondare una sua Congregazione, nota come Agostiniani Riformati, o Zumpani; diede vita a quarantatré conventi in Calabria e oltre.

Il principe Borgia di Squillace lo invitò a innalzarne uno a Soverato, e questo diverrà la sua sede. Opportune ricerche archeologiche consentirebbero di accertare, nell’area del Convento, resti più antichi del XVI secolo, come ipotizzava il compianto architetto Bruno Fabrizi; e suggerisce la particolare struttura dell’edificio, con torri che fanno pensare a una fortezza.

Il Convento, e la Deposizione del Gagini, sono noti come Pietà.

Così occorrerebbe uno studio biografico e maggiore approfondimento del pensiero del Marini, nell’ambito del dialogo interno tra gli Agostiniani. Se ne parla nell’Enciclopedia dei Santi.

Ancora secondo il Fiore, lo Zumpano cessò di vivere il 30 aprile 1530, a Soverato. Aveva profetizzato che tre volte sarebbero state profanate le sue Spoglie: e accadde nel 1594 per l’incursione dei Turchi; nel 1806 per il saccheggio della soldataglia francese napoleonica; e nel 1943, quando aerei angloamericani bombardarono la Matrice di Satriano, dove erano state traslate; e andarono disperse.

La riforma degli Zumpani rientrò nel XVII secolo tra gli Agostiniani. Un processo di canonizzazione del Marini, proposto alla metà del XIX secolo, non ebbe seguito; ma per consuetudine lo stesso lo si chiamava Beato. Il Convento, dopo diverse vicissitudini, e quasi abbandonato, fu privatizzato nel 1814; passò dal territorio di Soverato a quello di Petrizzi.

Tracce e memorie dei conventi Zumpani restano in diversi luoghi calabresi, e sarebbe opportuna una ricognizione.

Durò in Soverato il ricordo di un’annuale Fiera di sant’Agostino; la devozione di preghiere di donne sotto la Statua della Pietà; e notiamo che la prima S. Messa nella chiesetta di Portosalvo si celebrò il 28 agosto, festa di sant’Agostino…

Come ogni luogo e oggetto sacri, Convento e Statua sono ammantati di pie leggende, che chiameremmo meglio miti nel senso di racconti densi di significato morale. Zumpano fece miracolosamente riemergere dallo Stretto un bastimento naufragato, e ottenne in dono un blocco di marmo per la Statua. La contesa tra Soverato e Petrizzi per il Gruppo marmoreo venne prodigiosamente decisa da un carro a buoi senza conducente. Sono tradizioni che, non certo se prese alla lettera, rendono più vera e sentita la devozione.

Giovanni Martirano dei nobili d’Aquino offrì allo Zumpano la Statua della Deposizione, e la commissionò ad Antonio Gagini. Questi teneva a Palermo una celebre bottega, e lavorava per moltissimi luoghi di Sicilia e Calabria.

Contratto alla mano, l’opera venne conclusa nel 1521, e firmata “HOC OPUS ANTONII GAGINI PANORMITAE”.

Antonio (Antonello) Gagini visse dal 1478 al 1536; di una famiglia di artisti, aveva operato anche a Roma, avendo buoni rapporti con Michelangelo, che si dice affermasse “Se volete panneggi, andate dal Gagini”. Tenne presente forse la Pietà Vaticana del 1498-9 del Buonarroti, distaccandosene e nella postura del Cristo, e proprio in quel panneggio che era ritenuto il suo maggior pregio artistico; e nella raffigurazione del volto di Maria.

L’espressione della Madonna è quella di una donna matura e segnata dal dolore, eppure partecipe della Redenzione operata dal Figlio con la Croce. È dunque una Madonna dei Sette Dolori, o Addolorata, come s’intitola la Matrice di Soverato Superiore, e Maria Patrona di tutta la città di Soverato.

Il basamento raffigura san Tommaso d’Aquino (1225-74), gloria della casata dei Martirano; e, con attribuzione non fantasiosa, forse nato a Belcastro. Il Santo disputa vittoriosamente con il filosofo musulmano Averroè. Sono raffigurati anche san Giovanni Battista e san Michele Arcangelo che sconfigge Lucifero.

Collocata nel Convento, la Pietà subì gravissimi danni o per il terremoto del 1783, o, secondo altri, per l’offesa dei soldati francesi. Passata, come si accennava, a Soverato (dal 1881 Soverato Superiore), nel 1967 venne sottoposta a radicale restauro a Firenze.

La cittadinanza soveratese ha ricordato questa sua vicenda di religiosità e cultura con: gli spettacoli teatrali Soverato 1521 e Lo scalpello della Fede; il docufilm Gagini; i libri La Pietà di Antonello Gagini e Antonello Gagini e la Pietà; convegni e mostre; intitolazione di una piazza; la posa in opera di un busto bronzeo dell’artista. Si deve auspicare altra e più fattiva valorizzazione.

Buona festa di sant’Agostino.

Ulderico Nisticò