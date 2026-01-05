28enne arrestata per spaccio di droga: hashish, marijuana e contanti sequestrati

Una donna di 28 anni è stata arrestata a Crotone dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione in un quartiere cittadino noto per attività di spaccio. La donna è stata fermata nei pressi dell’ingresso della propria abitazione e ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e insofferente al controllo, circostanza che ha insospettito i poliziotti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento, all’interno della cucina, di un cofanetto contenente 70 grammi di hashish e di una busta per alimenti con 12 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato un bilancino di precisione, un coltello da cucina con tracce di sostanza stupefacente e 210 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi emersi, la donna è stata tratta in arresto e, al termine delle formalità di rito, sottoposta alla permanenza domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività si inserisce in un più ampio servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposto dalla Questura di Crotone, in linea con le direttive del Procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio, e finalizzato a colpire le organizzazioni criminali operanti sul territorio. Nel corso della stessa giornata, un soggetto è stato segnalato al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 184 persone e controllati 105 veicoli.