300 premi da 50.000 euro assegnati grazie al “Black Week” di SuperEnalotto SuperStar

Anche nella settimana di shopping del Black Friday, SuperEnalotto è vicino agli italiani, per regalare loro premi e sorrisi che incoraggino a guardare al futuro con ottimismo.

E mentre qualcuno starà ancora decidendo quali acquisti vantaggiosi concludere per sé o per qualche regalo di Natale per i propri cari, c’è chi starà già festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che ha assegnato nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.140 di martedì 23 novembre 2021, n.141 di giovedì 25 novembre 2021 e n.142 di sabato 27 novembre 2021) ben 300 premi garantiti da 50.000 euro ciascuno.

Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e indipendenti dai numeri della sestina estratta.

In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue sul podio al secondo posto il Lazio, mentre al terzo posto si classifica la Sicilia.

Di seguito la mappa dell’Italia fortunata e il dettaglio dei luoghi presso cui la Dea Bendata ha deciso di fermarsi:

· N. 47 vincite in Lombardia. Le province baciate dalla fortuna sono state Milano, Como, Mantova, Brescia, Varese, Lodi, Bergamo, Pavia, Sondrio e Cremona.

· N. 30 vincite nel Lazio. A vincere sono state le province di Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. A Roma capitale sono state realizzate 13 vincite.

· N. 21 vincite in Sicilia, nelle province di Trapani, Ragusa, Siracusa, Messina, Caltanissetta, Palermo, Catania e Agrigento.

· n. 17 vincite in Campania. Le province fortunate sono state Napoli, Benevento, Salerno, Caserta e Avellino.

· N. 16 vincite in Emilia Romagna, nelle province di Ferrara, Modena, Bologna, Piacenza, Ravenna, Parma, Forlì/Cesena e Rimini.

· N. 15 vincite nel Veneto. Le province fortunate sono state Padova, Venezia, Treviso, e Verona.

· N. 13 vincite in Piemonte, nelle province di Torino, Cuneo, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Alessandria.

· N. 10 vincite a pari merito in Sardegna e Calabria. Le province baciate dalla fortuna in Sardegna sono state Sassari, Sud Sardegna, Oristano, Cagliari e Nuoro. In Calabria, invece, Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro.

· N. 9 vincite a pari merito in Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Le province fortunate in Toscana sono state Firenze, Grosseto, Livorno, Pistoia, Prato e Massa Carrara. In Liguria invece a essere fortunate sono state le province di Genova e La Spezia. A vincere in Friuli Venezia Giulia sono state le province di Gorizia, Trieste e Udine.

· N. 6 vincite in Puglia. Le province fortunate sono state Bari, Taranto e Lecce.

· N. 3 vincite a pari merito in Umbria, Molise e Marche. In Umbria a vincere sono state le province di Perugia e Terni. In Molise, invece, Campobasso e Isernia. Nelle Marche a vincere sono state le province di Fermo e Ancona.

· N. 2 vincite in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.

· N. 1 vincite a pari merito in Basilicata nella provincia di Potenza mentre in Abruzzo nella provincia de l’Aquila.

· n. 16 sono le vincite realizzate online.

· n. 59 vincite, infine, sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.

L’iniziativa “Black Week” ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50.000 euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità.