34enne gambizzato in un agguato con un colpo di pistola

Sparatoria nella tarda serata di venerdì scorso nel quartiere Tufolo Farina di Crotone.

Un uomo di 34 anni è stato ferito da un colpo di pistola alle gambe nel corso di una sparatoria. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia che ha avviato le indagini per risalire al movente della sparatoria e al responsabile, e un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale.

Tra le piste al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella di un agguato maturato negli ambienti dello spaccio di droga.