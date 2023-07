35° edizione di “Una Ragazza per il cinema”, ospite d’onore Anna La Croce

Si è tenuta ieri presso l’anfiteatro del resort “La Castellana” di Belvedere Marittimo (CS) la prima tappa della 35° edizione di “Una Ragazza Per Il Cinema” in Calabria.

Il concorso nasce nel lontano 1989, opera a livello nazionale rappresentando il più importante punto di partenza per tutte quelle ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda, della pubblicità e, perché no, del cinema.

Ad occuparsi dell’organizzazione Calabrese Graziella Marcone organizzatrice di eventi e spettacoli, Giuseppe Cappadona coreografo e il presentatore Luca De Marino Kalu.

Ospite di onore dell’evento, la nostra artista cantante Anna La Croce di Catanzaro, la quale si è detta veramente contenta di essere stata invitata in un evento che lei segue già da svariati anni non solo in tappe Calabresi ma anche in tappe siciliane.

Tre le ragazze prescelte alla fine della serata: Sofia Lenti, Eloise Desiree Lupo e Roberta Cariolo le quali si sono dette contente ed emozionate di essere state scelte per poter continuare questo percorso.