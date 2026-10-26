35enne calabrese morto dopo un incidente sul lavoro a Putignano, un arresto per caporalato

Svolta nelle indagini sulla morte del lavoratore Giuseppe Petramala. I carabinieri hanno arrestato una persona ritenuta responsabile di omicidio e sfruttamento del lavoro per l’incidente accaduto il 16 ottobre 2024 a Noci.

L’uomo fu trasportato in gravi condizioni in ospedale perché, fu spiegato, era caduto mentre era a lavoro in un uliveto. Secondo le indagini invece di ricevere immediata assistenza medica sul posto fu portato in un’abitazione a Putignano.

Poi nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano e il tentativo di trasferimento al Policlinico di Bari, il 35enne, originario di Cosenza, morì a causa della profonde ferite riportate.

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Bari, l’ipotesi è che il lavoratore sia stato “vittima di caporalato”.