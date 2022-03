39enne calabrese investito da un camion sull’A14 in Abruzzo, è grave

Un uomo di 39 anni residente in provincia di Cosenza è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A14 tra i caselli Val di Sangro e Lanciano, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sceso dall’auto è stato investito da un mezzo pesante in transito.

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in all’ospedale di Pescara in codice rosso.

Nel tratto interessato dall’investimento, inizialmente chiuso per i soccorso e poi riaperto, si sono registrati dei rallentamenti. I rilievi, ancora in corso sono affidati alla Polizia autostradale della Sottosezione di Vasto Sud.